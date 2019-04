Se desvaneció en el Metro y policías la echaron a la calle

María Guadalupe Fuentes Arias, de 56 años, sufrió un infarto cerebral dentro del Metro capitalino, en la estación Tacubaya, pero el personal de vigilancia la abandonó fuera de las instalaciones del transporte, donde permaneció tirada y sin poder pedir ayuda.A las 07:00 horas del sábado 16 de febrero, la mujer, quien visitaría a sus nietos en la colonia San Pedro de Los Pinos, alcaldía Miguel Hidalgo, se desvaneció en los andenes y cinco policías la llevaron en camilla a la oficina de la Jefa de Estación. Según Reforma, la víctima permaneció en el lugar durante tres horas sin haber recibido atención médica.Tras ese lapso, elementos de la Policía Bancaria e Industrial la sacaron de la oficina a rastras y semicargada, ya que no podía mantenerse en pie por al ataque cerebral isquémico que sufrió.El mismo sábado, sus familiares la reportaron como desaparecida ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX; sin embargo, ninguna autoridad del transporte colectivo relacionó el caso con la mujer abandonada por agentes entre la calle Jalisco y Parque Lira.De acuerdo a los vendedores ambulantes de la zona, María Guadalupe estuvo tirada a la intemperie y sin ningún tipo de ayuda, al menos por 26 horas. Uno de ellos recordó que llamó al servicio de urgencias y pidió apoyo al personal de la estación varias veces."La primera vez que la vi pensé que estaba tomada por que suelen tomar y quedarse ahí. Pero al otro día llegué y la volví a ver y dije: no, esta señora no está tomada, está mala, algo le pasó, se cayó, se pegó, pero algo tiene porque ya es mucho para que esté tomada y como ida", recordó un comerciante.El vendedor explicó a Reforma que pese a que escondió las pertenencias de la señora, al día siguiente desaparecieron. "Arrumbada como un objeto, ya no tenía ni su bolsa ni su suéter", destacó.Sorprendido, el hombre explicó que fue hasta el mediodía del domingo 17 de febrero, cuando la atendió personal del Sistema Universitario de Urgencias Médicas (SUUMA).Érick Sánchez, paramédico del SUUMA, narró que cuando llegaron a atender a María Guadalupe, los vendedores de la zona les dijeron que la habían sacado a la puerta del Metro.Otro comerciante reportó que al arribo de los médicos, llegó un hombre que se identificó como hijo de la mujer "Ahí está, si ya les habían dicho que llamaran a la ambulancia, por qué no hablaron", reclamó a los policías del transporte.María Guadalupe fue trasladad al Hospital Regional I del IMSS, donde falleció tres días después de los hechos.Mientras tanto, la jefa de Estación fue cesada de su cargo, y el personal involucrado se encuentra bajo indagatoria de la PGJ capitalina.Hasta el momento se sabe que la familia de Fuentes Arias emprendió un proceso legal para exigir justicia y evitar nuevas desatenciones.