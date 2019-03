Se disculpa Alcalde de Allende por masacre

El alcalde de Allende, Antero Ayala, envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas de la masacre ocurrida en marzo de 2011.“No fue un día, ni fueron dos, ni fue una semana, fue más de un mes que estuvimos con toda la zozobra cuando a nuestros hijos, padres y abuelos jamás los volvimos a ver, no sabemos si están vivos o si están muertos, lo que sí sabemos es que aquí están sus seres queridos, lo que sí sabemos es que el gobernador, el fiscal y un servidor no vamos a permitir que vuelva a pasar”.Es la primera vez que un funcionario emite una disculpa pública por los hechos acontecidos en este pueblo ubicado en la Región de los Cinco Manantiales.El alcalde fue el encargado de presidir esta ceremonia, que año con año se realiza en el memorial ubicado en la afueras de un pueblo, en el que un grupo criminal sembró el terror entre sus habitantes.No fue una celebración y es que la herida sigue abierta, no sana el dolor de la ausencia. Bajo el obelisco se encuentra una placa en memoria de las personas víctimas de aquel trágico fin de semana en marzo de 2011 y de todos aquellos que se llevaron, de los que no se sabe si están vivos o están muertos.La placeta está rodeada por un adoquín adornado con ramos de flores blancas. Cuatro sillas fungen como sostén de dos mantas, en ellas, las fotografías de las personas desaparecidas.El terror no solamente se asentó en Allende, sino que se extendió por la Región de los Cinco Manantiales y el norte del estado, donde este grupo criminal se instaló aprovechando la falta de un estado de derecho.En la ceremonia estuvo presente el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien señaló que la investigación hecha por la institución que dirige lleva ya cinco etapas y se ha consignado ante las autoridades judiciales a 10 personas que estuvieron involucradas en la masacre.Al ser cuestionado sobre la disculpa pública que previamente hizo el alcalde de Allende, el fiscal explicó que, junto con el Gobierno de Coahuila, la Fiscalía también tendrá su redención y ofrecerá una disculpa, pero no sólo por el caso de Allende, sino por los más de mil 700 desaparecidos en Coahuila y por los casos de Allende, del penal de Piedras Negras y los campos de exterminio localizados en la Región Laguna, sin embargo no especificó la fecha en que se realizará esta ceremonia.Al final de la conmemoración, Olga Lidia Saucedo, dirigente del colectivo Alas de Esperanza, realizó un pase de lista con los nombres de las personas desaparecidas que tienen registradas hasta la fecha.A pesar que han pasado ocho años, el dolor de las familias de los desaparecidos y las víctimas de la masacre ocurrida en Allende sigue ahí; mujeres y hombres que no descansarán hasta encontrar a sus familiares ausentes.