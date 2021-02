Se disculpa Alcalde de Tototlán por acosador vocabulario

Escuchar Nota

"Efectivamente, conocí de una denuncia presentada ante el órgano de control interno por una probable conducta inapropiada de las denominadas acoso sexual cometida por un superior jerárquico en contra de una empleada del Gobierno municipal", explicó.



"Convoqué a una reunión de conciliación, ya que ambas partes me lo habían solicitado, con el objeto de llegar a una conciliación", añadió.



El Alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, ofrece disculpas por el “vocabulario” empleado contra la víctima de acoso sexual, tras la nota publicada por @muralcom https://t.co/RqeYkMYD6H pic.twitter.com/d496UiQ53F — mural.com (@muralcom) February 6, 2021

"Únicamente (cuento) con la voluntad que en ese momento prevalecía de llegar a una conciliación. Lamento profundamente el vocabulario que utilicé, pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona y menos de una autoridad municipal, y que mi propósito de conciliar lo único que propicio fue agudizar aún más el problema", señaló.



"Es por esa razón que ofrezco sinceramente disculpas a la afectada y a todos y a todas quienes por mi imprudencia haya ofendido".



.- El Alcalde de Tototlán,, ofreció disculpas a la funcionaria que denunció acoso sexual por parte del Director dey lamentó el vocabulario con el que se refirió a la mujer.Por medio de un video publicado en sus redes sociales y con discurso en mano,aseguró que al conocer la queja presentada ante el órgano deconvocó a una reunión para ejercer como conciliador de la partes involucradas.REFORMA exhibió este viernes que el Alcalde terminó por acosar a la empleada del Ayuntamiento, luego que ella denunciara el año pasado al director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, por acoso y hostigamiento sexual, pues al intervenir comose desbordó en halagos hacia ella, minimizó las acciones del funcionario, y sugirió que le otorgara el perdón, de acuerdo con grabaciones.Ante ello, colectivos feministas y activistas exigieron su renuncia al cargo, mientras que, partido al que pertenece Quezada Mendoza, aseguró que buscará que no pueda reelegirse en los próximos procesos electorales.reconoció el lenguaje utilizado en la reunión, con el cual terminó por revictimizar a la denunciante, y aseguró no contar con conocimientos técnicos en materia de conflicto.Además,indicó que el conflicto ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.Sin embargo, la denuncia que presentó la víctima ante la Unidad de delitos de violencia contra las mujeres en razón de género en marzo del 2020 no prosperó, mientras que elde control interno decidió archivar la queja.