Se disculpa Eiza por su ‘blackface’

Ciudad de México.- Después de que circularán dos antiguas fotografías de Eiza González en las que aparece con la cara pintada de negra y de geisha, la actriz fue acusada de racista y por ello reiteró sus disculpas por medio de mensajes directos y comunicados a algunos medios estadunidenses.



González fue tendencia en redes sociales luego de que un medio mostrara fotos del supuesto romance de la mexicana con el actor Timothée Chalamet y algunos aprovecharon el momento para revivir imágenes que perjudicaron a la actriz tachándola de racista.







La primera de ellas muestra a González personificada con maquillaje para hacerla ver como una persona negra. La imagen fue tomada de la telenovela Lola, Érase una Vez (2007), el primer papel protagonista de la actriz en telenovelas mexicanas.



“Me siento muy avergonzada de haber usado maquillaje de cara negra en las imágenes que circulan. Tenía 15 años y fue mi primer trabajo como niña actriz en una telenovela mexicana, fui presionada en contra de mi voluntad y no tenía poder de negociación, no pude evitar la ignorancia ‘a lo largo de mi carrera’ y no tuve la intención de ofender a nadie”, expresó la actriz.