Se disculpa Noroña por insultar a diputada en Tlaxcala

Escuchar Nota

"Ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala el 4 de octubre de 2019", planteó el polémico legislador.



"En la sesión de preguntas y respuestas alguien me preguntó sobre la trata de personas, problema muy grabe en esa entidad. (...) Señalé que era un problema muy serio, que había que erradicarla y que había una ex senadora y compañera diputada señalada insistentemente de vínculos con la trata de personas en Tlaxcala. Manifesté que no sabía si los señalamientos eran ciertos, pero solicité que me pasaran elementos para usarlos en un próximo debate", refirió.



Además del video en YouTube y Facebook, aquí les comparto por escrito la disculpa pública a @AdrianaDavilaF y la constancia de inscripción a los cursos. También el acuse de recibo en @diputadospan. pic.twitter.com/8sJHXHea7F — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 25, 2021

.- A través de un video, el diputado federal petistase disculpó con la diputadapor haberla insultado en una debate sobre la trata de personas en eldijo en esa fecha, en la tierra de la senadora: "Me comentan que hay una diputada, que fue senadora, y que está vinculada a este tema (grupos criminales) y es más bocona que la chingada; no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", propuso.El asunto escaló, elinterpretó esa expresión como violencia política de género, lo reconvino y le exigió que ofreciera una disculpa pública; el legislador se rehusó y apeló ante elque ratificó la decisión delEn el video,reconoció que había empleado