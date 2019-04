Se dispara la violencia sexual contra mujeres

Cada 36 horas ocurre un ataque sexual en la Región Laguna y las autoridades no pueden detener la incidencia de este delito, que va en aumento, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de la Laguna, comentó que en los últimos 2 años los ataques sexuales se incrementaron hasta un 200% y que solo son los datos que se refieren a denuncias, pues, asegura, existe una cifra negra que señala que por cada denuncia de violación sexual hay otros 10 ataques que no se denuncian.La activista señaló que están elaborando un diagnóstico de los ataques sexuales contra las mujeres en esta región del estado con el fin de solicitar al Gobierno políticas públicas más efectivas para prevenir y erradicar la violencia sexual contra la mujer.“Si bien no son feminicidios, es un indicador que se relaciona mucho, los delitos sexuales en los últimos años, Torreón ha tenido un incremento impresionante”.Según las cifras expuestas en el último reporte de incidencia delictiva del SESNSP, en el primer bimestre del año se registraron 47 violaciones sexuales, de las cuales el 90% las víctimas fueron mujeres jóvenes y adultas y el resto corresponde a niñas menores de 10 años. Cabe destacar que en todo 2018, a nivel estatal, se registraron 40 ataques.Ante el aumento de la violencia feminicida en todas sus variantes, Adriana Romo señaló que falta voluntad política para atender este problema, ya que las instituciones encargadas de atender a las víctimas o a sus familiares terminan revictimizando o cometen omisiones graves en la impartición de justicia.“Como en muchas situaciones difíciles, lo primero que falta es la voluntad política de poder hacer algo, que el Gobierno realmente asuma no solo la responsabilidad, sino esa indiferencia que tiene ante las omisiones o ante las faltas de sus mismos funcionarios”.