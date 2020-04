Se disparan 150% accidentes de niños en Saltillo

Escuchar Nota

Teresa Quiroz | Ana Luisa Casas | Saltillo, Coah.- A mes y medio de que iniciara la contingencia sanitaria en Saltillo y obligara a los padres de familia a mantener a sus hijos en casa, el número de accidentes en el hogar va en aumento.



De acuerdo al director del Hospital del Niño, Carlos Iván Oyervides, por lo menos en el nosocomio que dirige las atenciones han aumentado de cuatro a 10 diarias todas por accidentes que causan fracturas, caídas y heridas profundas.



“Hemos tenido un incremento significativo en la demanda de atención de accidentes en domicilio en un 150% de lo que habitualmente vemos, esto sucede porque los niños nada más están en casa”.



Y aunque el temor de los padres de que sus hijos se contagien de Covid-19 al ser trasladados a un hospital la atención de los infantes debe de darse en la clínica que le corresponda por lo que la única manera de mantener a salvo a los infantes es evitando que sufran algún accidente.





Reportan a Pronnif omisión de cuidados



Pese al pico de infantes contagiados de coronavirus que reportó el Plan Estatal de Prevención, con tan solo 3 menores diagnosticados en un día, los niños de Saltillo continúan en las calles sin que sus padres acaten la orden de resguardarlos en casa.



Prueba de esto son las denuncias anónimas en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) que se hacen por lo menos dos veces por semana para reportar niños en las calles o situaciones en la que sus padres no cumplen con las medidas de protección.



“En estos casos la Policía Especializada acude al domicilio del reporte para que concientice a los padres para no citar a la familia en Pronnif y arriesgarlos”, comentó Gabriela Ramos Castañeda, subprocuradora de Región Sureste.



Al menos durante el 2020, 88 niños, niñas y adolescentes fueron reportados por omisión de cuidado, incluyendo quienes fueron encontrados en la vía púbica sin el acompañamiento de un adulto, egún una solicitud de información.



Aunque hay una serie de procedimientos para la protección y resguardo de los niños, cabe la posibilidad de que ante una omisión de cuidados, proceda una separación ante los descuidos, advirtió.



“Se debe evitar su salida de casa o acudir a lugares púbicos, incluso si los padres tienen que salir, deben regresar a casa tomando las medidas de salubridad e higiene para evitar cualquier acarreo de enfermedades hacia los menores”, agregó Ramos Castañeda.



Señaló que la dependencia continúa operando de forma regular, y no se mantienen alzas ni bajas en la cifras de denuncias.