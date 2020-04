Se disparan casos de Covid en Coahuila, reportan 20 nuevos contagios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Coahuila dio a conocer que al corte de las 19:00 hrs, se reportaron 20 nuevos casos de Covid-19, llegando así a un total de 312 contagiados.



DISTRIBUCIÓN DE LOS 20 CASOS



-Monclova

Niño de 11 años



Mujer de 37 años

Hombre de 48 años

Hombre de 33 años

Mujer de 53 años

Hombre de 38 años

Mujer de 57 años

Hombre de 49 años

Hombre de 22 años

Mujer de 37 años

Hombre de 55 años

Mujer de 32 años

Mujer de 46 años



-Saltillo



Mujer de 63 años

Hombre de 35 años



-Frontera

Mujer de 62 años

Mujer de 49 años

Mujer de 34 años



-Múzquiz

Hombre de 62 años



-Castaños

Mujer de 28 años



Se recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.