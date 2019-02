Se disparan casos de tortura en Coahuila

En Coahuila, las denuncias por tortura y abuso violento de autoridad contra servidores públicos se han disparado en los últimos años.En 2018 las denuncias por casos por tortura aumentaron en 84.5%, ya que se registraron 286, en comparación con 2017, cuando se registraron 155, y este 2019 no parece mejorar la situación, pues a la fecha la Fiscalía General del Estado ya reporta 15 denuncias.Las querellas contra servidores públicos subieron 118% y durante el primer mes de 2019 ya se generaron 33 casos.Mención aparte merece el renglón de las denuncias por abuso violento de autoridad, que en 2016 y 2017 no registró casos, pero en 2018 se presentaron 62 denuncias y en este año ya se acumularon las primeras 18.De acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en la entidad, a quien cometa el delito se le aplicará prisión de 3 a 12 años, y de 50 a 500 días de multa e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.En cuanto a los casos de abuso de autoridad, el Código Penal los sanciona con prisión de uno a nueve años, de 50 a 500 días de multa y destitución de empleo o inhabilitación para desempeñar otro cargo hasta por diez años.La Fiscalía Especial especifica que cuenta con la información estadística relativa al número de denuncias iniciadas por el delito de tortura, “no así por el número de denunciados, toda vez que existen asuntos instruidos contra quien resulte responsable por no encontrarse, en su inicio, determinada la corporación a la que pertenecen los presuntos responsables”.De igual forma, no se tiene establecido la participación de particulares en los posibles casos de denuncias. “La competencia interna de la Fiscalía se encuentra limitada al conocimiento del delito de tortura y otras tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes policiales pertenecientes al Sistema Estatal de Seguridad Pública”, advirtió.