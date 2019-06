Se disparan precios del petróleo

Los precios del petróleo se dispararon el jueves después de que la Marina de los Estados Unidos informara que asistió a dos barcos petroleros víctimas de un ataque en el Golfo de Omán, lo que avivó las preocupaciones geopolíticas en la región rica en crudo.El WTI, de referencia en Estados Unidos, subía un 2,64% hasta cotizarse en 52,49 dólares el barril, mientras que el Brent europeo lo hacía un 3,22% y alcanzaba los 61,9 dólares el barril.Las autoridades estadounidenses dijeron haber enviado fuerzas a la zona para asistir a las dos embarcaciones, aunque no aclararon detalles. Un grupo británico que monitorea la seguridad en el mar había alertado de un incidente no especificado en el Golfo de Omán y pidió "precaución extrema", en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y coincidiendo con una crucial visita del primer ministro japonés a Teherán.El incidente ocurre un mes después de que los principales aliados de Estados Unidos en la región denunciaran "actos de sabotaje" contra varios navíos en el Golfo Pérsico, con el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, diciendo que las minas navales iraníes eran "casi con toda seguridad" culpables."Sabemos que las tensiones geopolíticas en la región están empeorando y plantean problemas de oferta en cuanto a las interrupciones a corto plazo", dijo Neil Wilson, analista jefe de mercados de markets.com.Sin embargo, advirtió que no es probable que los precios permanezcan elevados por mucho tiempo. "Con el panorama de la demanda tan nublado, no tiene sentido que el mercado bajista termine pronto", agregó.El petróleo cotizaba en niveles mínimos de hace cinco meses previo al repunte de los precios.