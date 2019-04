Se divorcia la actriz Michelle Williams

La actriz Michelle Williams y el músico Phil Elverum decidieron divorciarse a menos de un año de casados, reportó Los Angeles Times."Michelle y Phil se separaron a principios de año. Fue una división amistosa y siguen siendo amigos ", dijo una fuente cercana a People.Vanity Fair reveló el pasado junio que la pareja había celebrado una boda privada a principios de ese mes en Andirondack, Estados Unidos."Obviamente, nunca en mi vida he hablado de una relación, pero Phil no sólo alguien más", dijo la actriz a la revista."Y eso vale algo. En última instancia, la forma en que me ama es la forma en que quiero vivir mi vida en general ".Hasta el momento, ningún representante de los famosos ha hecho comentarios al respecto.