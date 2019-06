Se duplicarán fuerzas de seguridad en Sonora: Durazo

El próximo 1 de julio “se va a duplicar el estado de fuerza que ya tiene la federación en Sonora y que agregados a los elementos permanentes del Ejército y de la Marina, que aquí están desplegados, vamos a tener mil 800 elementos, el doble de los que tenemos actualmente y el próximo año duplicaremos esta cifra”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, al encabezar una reunión de trabajo con alcaldes en esa entidad.La dependencia dio a conocer que durante una gira de trabajo en la que estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Durazo señaló: la Guardia Nacional será un instrumento de nivel con los más altos estándares internacionales.Insistió que esta corporación no va a sustituir a la policía estatal y mucho menos a las policías municipales, por lo que insistió que “de nada va a servir la Guardia Nacional si los presidentes municipales no hacen su parte y la parte que les corresponde hacer tiene que comenzar por el combate a la corrupción”.Dijo: no hay forma de recuperar la paz cuando no hay coordinación y cuando se polariza políticamente el tema de la seguridad, por ello, en los esfuerzos compartidos a nivel nacional y sobre todo a nivel municipal, exhortó a los presidentes municipales a trabajar conjuntamente por el éxito en la tarea de recuperar la paz.“Una de las vertientes fundamentales es el combate a la corrupción en los cuerpos municipales de seguridad y eso cae completamente en su cancha, nosotros no vamos a regatear esfuerzos, les pido que ustedes hagan lo propio porque la gente está esperando que todos juntos les demos respuesta”.