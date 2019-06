Se duplicó entrada de migrantes centroamericanos a México

Sin dar cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que comparado con el año pasado, se duplicó la entrada de migrantes centroamericanos a México, principalmente de Honduras.“Se calcula con relación al año pasado al doble porque se agravó la crisis en Centroamérica”, sostuvo.En conferencia de prensa en el Museo Naval México, llamó a buscar que la migración sea opcional no forzosa. “Ese es el mensaje que llevamos (a Washington), que se aplique de inmediato el plan de desarrollo en Centroamérica. Nosotros podríamos ayudar con la asistencia técnica.Estamos haciendo todo lo que les corresponde, dijo, “sólo debe tomarse en cuenta que es un flujo migratorio no visto en los últimos tiempos, porque es muy severa la crisis en Centroamérica y por eso ha crecido mucho el flujo migratorio… Estamos hablando de miles de personas que están buscando mejores condiciones de vida de los países hermanos de Centroamérica”.Por eso, añadió, estamos optando por la vía del diálogo, “por eso no estamos por ninguna confrontación, todo tiene que ser por la razón, por la justicia y el derecho”, aseveró el titular del Ejecutivo federal.Pidió que “se tome en cuenta” la gravedad del fenómeno centroamericano, y que la mitad de los migrantes son hondureños. “Eso es lo que se tiene que atender con un programa de desarrollo, que haya empleo y bienestar en la pueblos de origen”.López Obrador ratificó que en México el plan que se aplica para atender a los centroamericanos “está dando muy buenos resultados” y se informará de ello el miércoles.Sostuvo que las delegaciones de ambos países no pudieron dialogar antes porque el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, están en misiones en otras partes del mundo.Pero apuntó como uno de los elementos fundamentales para el diálogo que se cuente con información objetiva. “Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en atender este asunto”.El canciller Marcelo Ebrard, mencionó, lleva la instrucción de “demostrar lo que se ha hecho en esta materia para que se sepa que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, que nos importa y que no estamos viendo el asunto como si fuese nada más un problema de Centroamérica y de Estados Unidos, aunque México es país de paso y de migrantes. Aún así, nosotros no estamos culpando a otros, estamos ayudando a resolver problemas”.López Obrador llamó a que no se inmiscuya a México en cuestiones electorales. “No se puede utilizar a un país con propósitos electorales, no se puede estigmatizar a nadie, y con todo respeto decirles que eso no funciona porque ese trato no va a dar buenos resultados. Quien se meta de manera injusta con México no va a tener éxito, lo puedo garantizar, no como Presidente, sino como ciudadano que conoce la historia política de los pueblos”.Dijo que no se han comunicado con él otros presidentes.El mandatario nacional recordó que los migrantes mexicanos envían remesas por 35 mil millones de dólares y anunció una baja en el porcentaje de comisiones por el envío de esos recursos.Informó que asistirá al aniversario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que presentará un informe sobre quienes cumplieron y quienes cobraron más.