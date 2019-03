Se durmió con los audífonos puestos y se levantó sordo

Un estudiante que se durmió con sus auriculares se despertó sordo en una oreja.Los médicos durante ya hace tiempo han advertido el daño que nos puede causar el dormirnos escuchando música, pues hay que pensarla dos veces antes de pensar en esa opción.Según el medio digital Mirror , si uno de los auriculares no se hubiera caído mientras el estudiante universitario de segundo año estaba durmiendo, podría haber perdido la audición en ambos oídos.El estudiante recuperó gradualmente la audición y evitó por poco el daño permanente de la audición después de recibir tratamiento en el hospital de Taiwán.Según informes, el hombre, que no ha sido identificado, fue tratado en el Hospital de la Universidad de Asia en la ciudad de Taichung, donde los médicos utilizaron el caso para advertir a las personas que evitaran quedarse dormidos con audífonos.El especialista en orejas, nariz y garganta, el Dr. Tian Huiji, director de otorrinolaringología, le dijo a OMG Taiwán que si bien las personas pueden escuchar música a alto volumen durante el día sin experimentar sordera repentina, es peligroso hacer lo mismo por la noche.El médico explicó que al dormir la circulación sanguínea del cuerpo se ralentiza.Eso deja a las células ciliadas sensoriales altamente sensibles en nuestros oídos responsables de detectar ondas de sonido menos capaces de proteger nuestra audición de sonidos fuertes.Eso puede resultar en sordera repentina. Los audífonos son los culpables particularmente porque, restringen cualquier sonido que se escape, informa Mail Online.Los expertos médicos han estado advirtiendo durante años que el uso de audífonos de los jóvenes para escuchar música fuerte está afectando su audición a largo plazo.El NHS también advirtió sobre los peligros de subir el volumen al máximo, diciendo que puede causar daños auditivos a largo plazo.La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 375 millones de personas están severamente discapacitadas por pérdida de audición.Un experto recientemente le dijo a The Mirror que nuestro entorno se está volviendo cada vez más ruidoso , nuestro uso de auriculares para ahogar esa cacofonía de fondo es un problema clave.Se cree que los números de afectados por la pérdida de audición a nivel mundial aumentarán.Nuestro mundo se está volviendo cada vez más ruidoso con el gruñido del tráfico y la demanda moderna de estar constantemente conectado a la tecnología, y se cree que ambos son factores clave en los daños a largo plazo.En las últimas semanas, la OMS predijo que mil millones de personas adicionales en todo el mundo, o la mitad de los jóvenes de 12 a 35 años, corrían el riesgo de sufrir daños auditivos.