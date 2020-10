Se encamina Juárez a ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo

Escuchar Nota

“Desde la Mesa de Seguridad estamos entendiendo la urgencia de empezar a resolver y monitorear algunos de los crímenes que se llevan a cabo en el Estado (…)Estamos en ese empezando a mover nuestros indicadores hacia un indicador no nada mas de cantidad sino también de respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales hacia los diferentes delitos”, apuntó.

Con mil 312 víctimas de enero a septiembre, y solamente 55 detenidos, Juárez va rumbo a ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo, en medio de una disyuntiva entre las autoridades por investigar los crímenes, alertó“Aunque hay una mejoría –con 113 homicidios en septiembre-, el delito está por encima de la media nacional, estamos en rumbo para ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo”, luego de que en 2010 fue catalogada como la primera y 2011 como la segunda, solo por debajoAsiain destacó además que con una tasa de 118 homicidios por cada 100 mil habitantes, Juárez mantiene una incidencia similar a la registrada a finales de 2011 e inicios de 2012, cuando se registraban 116 homicidios por cada 100 mil habitantes.La manera de disminuir el delito es que no se quede impune y este año, “el 95.8 por ciento de las víctimas no han recibido justicia, el agresor no ha sido llevado ante la Ley”, informó el activista durante la presentación mensual de los indicadores de seguridad.Destacó que hay una gran disyuntiva en quién deben tomar los casos, ya que los casos que parecería que son de índole federal, la Fiscalía General de la República argumenta que no por ciertas características.Este monitoreo de respuesta de las autoridades en la prevención, investigación y justicia de la Mesa de seguridad y Justicia se concentra en tres delitos, que son el homicidio dolosos,