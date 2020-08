¡Se encienden las alarmas! Integrante de ‘Survivor México’ tiene tuberculosis

Escuchar Nota

Delmy de Survivor México regresó con tuberculosis. Antes de presentarse en los foros de Azteca estaba en el hospital: pic.twitter.com/xfTclhQTt2 — Come Chapulin (@ComeChapulin) August 5, 2020

Lo que más preocupó fue que físicamente la integrante de ‘Survivor México’ se ve demacrada y enferma, incluso ella misma compartió en su cuenta de Instagram que estuvo en el hospital pocas horas antes de ir a los foros de Tv Azteca.Pudieron ver lo que me pasó en las manos, por falta de hierro y potasio, dolores musculares, dolor de huesos, porque la falta de comida te hace, neta, tuve tantas enfermedades que ni siquiera me lo imaginé, mi cuerpo me traicionó muchísimo”.Entonces,Traigo unos ganglios inflamados que puede ser tuberculosis en el peor de los casos, no puedo dormir en una cama, he llegado y tengo que dormir en el piso todavía. Mentalmente quedas traumado. Vulnerable, es un juego de emociones súper fuerte”.