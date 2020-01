Se endeudan estados para pagar deudas heredadas

"Las administraciones estatales van a tener más desafíos que nunca para plantear ajustes o recaudaciones de impuestos mayores y eso sí puede poner bajo presión a esos estados que han estado haciendo uso de la deuda de corto plazo, que no va a inversión, sino que va a subsanar gastos operativos" afirmó Brandazza.



Lasdel País han tenido que emplear la mayor parte de los nTan solo de 2013 a noviembre de 2019, el, mientras que sólo 25 por ciento ha tenido como destino el desarrollo de obra e infraestructura pública, según la clasificación delLa proporción de los nuevos financiamientos que las entidades destinan ase ha reducido en los últimos años debido a la necesidad de usar estos recursos para refinanciar las grandes deudas heredadas.Esta tendencia se agravó durante el sexenio anterior. Mientras que en 2013, el 67 por ciento de la contratación de deuda se usó para desarrollo de infraestructura, en 2018 sólo fue el 8 por ciento.El cambio en las proporciones de la deuda para infraestructura como objetivo principal y el uso para refinanciar la deuda ya existente se acentuó a finales de 2016.Esto coincide con el final de las gubernaturas deen Chihuahua,en Veracruz yen Quintana Roo, periodos en los que las respectivas deudas estatales se dispararon y aún no se ha esclarecido el destino de los recursos.De acuerdo con datos de Hacienda, actualmente la proporción destinada a obra pública, entre las que se encuentran Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Michoacán y Nayarit.El hecho de que la mayor parte de la deuda no se utilice para inversión ha limitado el crecimiento de los estados, afirmó Daniela Brandazza, directora senior en el área de calificaciones de estados y municipio de S&P.Las entidades que menos han utilizado su deuda para obra pública han crecido menos de 20 puntos en Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de 2013 a 2019, a excepción deque ha crecido en 31 puntos.Los Estados con casos de éxito comoque el promedio y son estados que financieramente tienen deuda bajas, no acumulan deuda con proveedores y han mantenido niveles de inversión más altos que el promedio en México, dijo Brandazza.En los últimos 5 años estas entidades han crecido entre 27 y 38 puntos en el, cuando el promedio nacional fue de 14.5.Ante las menores trasferencias federales que se prevén para 2020, los estados endeudados tendrán, advirtió la experta.Según Hacienda, del total de la deuda contratada entre 2013 y 2019 el 30 por ciento de la misma se contrató en 2018. De enero a noviembre de 2019 se contrató el 16 por ciento, cifra similar a lo realizado en 2017.