Se enfiesta Río Roma estrenando su tema “Homesick”

CDMX-. Ya casi llegan a la década de trayectoria, y los hermanos Roma contemplan festejar por todo lo alto: música nueva, concierto, fiesta, convivencia. aunque todo digital.



José Luis y Raúl, integrantes de Río Roma, reconocen oficialmente el 11 de enero del 2011 como el día de su debut artístico, por lo que avizoran tremenda pachanga online.



“Estamos pensando en el concierto principal, ya que se pueda, y en el concierto virtual, estamos pensando en algo que sorprenda a la gente. Hemos hecho ya tres conciertos virtuales y ojalá que pronto ya volvamos a la presencial.







“Quisiéramos festejar en vivo, pero no se puede, lo que sí haremos será celebrar con mucha música durante todo el año. Vamos a seguir sorprendiendo con duetos y colaboraciones y, sobe todo, con mucho agradecimiento”, contó José Luis.



Y desde aquel inicio, hasta hoy, la dupla originaria de Tulancingo, Hidalgo, ha consolidado éxitos radiofónicos y en plataformas con temas como Me Cambiaste la Vida, Mi Persona Favorita, Contigo y No lo Beses.



Los hermanos compartieron que un allegado a ellos les obsequió una fotografía de la posición exacta que tenían los astros y la luna el día de su nacimiento como dúo, la cual darán a conocer más adelante.



El pasado viernes, Río Roma estrenó su nuevo sencillo Homesick, un corte de balada country que originalmente dio a conocer Kane Brown y quien los invitó a reversionarla con fragmentos en castellano y en inglés, y en la que colaboraron con él.



“Con la pandemia el ‘homesick’ lo vemos distinto. Al principio creímos que esto iba a acabar en unos dos meses, tres, y no fue así. Hemos aprendido a trabajar así, pierdes la cuenta, pero cuenta mucho. Y ha sido sacar lo mejor de nosotros, cada quien en su ramo”, apuntó Raúl.



“Teníamos la idea de contemplar una posibilidad de hacer cosas nuevas, y a través de la disquera planteamos la posibilidad y él nos dijo 'tengo esta canción, ustedes hagan la adaptación'. Es muy padre, es una canción que habla de cómo extrañas cada detalle, tomar un café con esa persona y la sacamos en un momento donde la gente vivirá una Navidad distinta”, añadió su hermano mayor.



Así es como ambos suman un género más a su historial musical, ya que su anterior sencillo, Picasso, en el que colaboraron con Nacho, tuvo toques de urbano; también han hecho piezas con diversos cortes, como tropical pop o banda con Fonseca, Thalía y Yuridia y La Adictiva.