Se enfoca Salud Coahuila en combate a pandemia: Roberto Bernal

“Un reconocimiento a todo el personal de salud quienes se encuentran trabajando de manera valiente contra esta enfermedad desde principios del mes de marzo, y quienes, gracias a su esfuerzo y dedicación, más de 50 mil 600 coahuilenses han podido ya recuperarse de esta enfermedad”, aseguró Bernal Gómez.



“La población que se encuentran en mayor riesgo de sufrir complicaciones por esta enfermedad son los adultos mayores, así como personas con enfermedades crónicas, hipertensión y obesidad, por lo que deben estar en resguardo en sus hogares”, expresó el titular de Salud en Coahuila.



La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila, comprometida con la salud de todos en el estado, mantienen sus esfuerzos enfocados en atender y combatir la presente crisis sanitaria por la enfermedad COVID-19 que afecta al País y a la entidad.A través de diversas estrategias, así como acciones que refuerzan al Sistema de Salud, el Gobierno del Estado trabaja para combatir de manera frontal la pandemia del virusAsí, con el apoyo del gobernadorha fortalecido su equipo hospitalario a lo largo de la entidad, además de continuar dotando de insumos y equipo de protección a todo el personal médico que se enfrenta día a día a esta enfermedad desde la primera línea.Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud en Coahuila indicó que es por determinación del Gobernador del Estado que se ha reforzado el número de pruebas realizadas a la población, con el objetivo de ir buscando el virus directamente y así disminuir el riesgo de contagio entre la ciudadanía.Ahondó en que a través de personal capacitado y con la ayuda de los subcomités de salud en el estado, se llevan a cabo supervisiones constantes en establecimientos, y lugares donde concurre la gente y más en estas fechas, para evitar que se continúe propagando el virus entre la población.refirió que se llevan a cabo acciones de prevención y control, sobre todo dirigidas hacia el sector más vulnerable de la población, así como en comunidades que se encuentran apartadas en el interior del estado.Roberto Bernal recalcó la necesidad de que la población se quede en sus hogares todo lo posible, y no salir si no existe necesidad de hacerlo, ya que esto implica un gran riesgo de contagio, además, recordó el uso obligatorio del cubrebocas en todos los lugares públicos, para el bienestar de todos., por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, dirige sus esfuerzos diarios a fortalecer sus estrategias y acciones en beneficio de la salud de la población, por lo que exhorta a toda la comunidad a no confiarse y a extremar las medidas preventivas ante el COVID-19.