Se enfrentan en INE por presupuesto

La creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2020 generó en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) un enfrentamiento entre algunos de sus integrantes.En su sesión de este miércoles, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova informó que ese grupo estará conformado por los consejeros Beatriz Zavala, Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Benito Nacif y Jaime Rivera, los mismos que el año pasado.Esto causó el enojo del consejero José Roberto Ruiz, quien por dos años ha pedido formar parte del grupo sin lograrlo."No han de querer reconocer que hay un abuso de viajes al extranjero, comenzando por el amparado compañero presidente, que proponga que lleguen al trabajo por sus propios medios los consejeros Baños y Murayama, porque el pueblo no tiene por qué pagar el costo de los vehículos para que lleguen a trabajar, basta de privilegios."Les pregunto: ¿Van a mantener el seguro de separación individualizada para la alta burocracia? ¿Van a permitir que el pueblo tenga que poner un peso por cada peso que ustedes ahorran? ¿Van a mantener ese privilegio sabedores que hay compañeros que no ganan ni 4 mil pesos a la quincena? ¿Van a revisar el pago de membresías del INE a organismos internacionales?", cuestionó.Incluso acusó al INE de tener un contrato multimillonario para el comedor y otro de limpieza, así como subcontratar servicios que personal del Instituto está obligado a hacer.Enseguida, algunos aludidos le respondieron."¿En serio, las toyotitas estas sólo las usan Baños y un servidor? ¡Por favor! Son instrumentos de trabajo. Lamento que se comporte como el vocero de una fracción del partido en el Gobierno, que como una persona autónoma e imparcial", le respondió Murayama.El consejero argumentó que el seguro de separación individualizada es un derecho laboral ganado hace dos décadas, y recordó que Ruiz rechazó esa prestación cuando lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no regresó el dinero que recibió años atrás.Córdova acusó al quejoso de mentir en la mayoría de sus cuestionamientos, por ejemplo, expuso, el organismo no paga ninguna membresía, y recordó que éste fue el que más viajó por el País para promover la Estrategia Nacional de Cultura Cívica."Lástima que se ha olvidado del primero de los valores, que es la verdad", le soltó a Ruiz tras reclamarle por llamarlo "amparado", luego de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema de salarios.En tanto, Baños afirmó que buscó presidir una comisión, pero cuando se le asignó la de Capacitación Electoral no hizo prácticamente nada en cinco meses, y retrasó los trabajos de la estrategia de cultura cívica."Estoy tranquilo, he trabajo en 11 años como consejero, no he presentado una propuesta ni he acercado a ninguna empresa que preste bienes o servicios a Administración y no me he beneficiado en mi situación patrimonial. Me parece francamente artera la forma en la que hace señalamientos", afirmó.Dos consejeras cuestionaron que si Ruiz había pedido por dos años estar en la Comisión no lo aceptaran.Con ocho votos a favor y tres en contra se avaló la creación e integración de ese grupo, que deberá presentar en tres meses la propuesta de presupuesto para 2020.