Se enfrentan policías y delincuentes en NL

Agentes de Fuerza Civil sostuvieron un enfrentamiento contra hombres armados, que estrellaron su camioneta contra un árbol y huyeron corriendo entre el monte, en Vallecillo.Los uniformados decomisaron al menos un arma larga, cargadores, balas y equipo táctico.El enfrentamiento se reportó alrededor de las 18:00 horas en la Carretera Los Garza-El Álamo, informó una fuente allegada al caso.En el trayecto, la camioneta gris con placas de Texas se estrelló contra un árbol y los delincuentes, de los que no se precisó la cantidad, se bajaron y corrieron entre la maleza.En la pick up Ford FX4 doble cabina, los elementos de Fuerza Civil localizaron un fusil, cargadores y balas, mientras que en la caja hallaron diverso equipo táctico.Los agentes estatales con apoyo de la Policía Militar, municipal y ministerial buscaron a los sospechosos, pero no fueron localizados.