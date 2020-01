Se enredan votaciones para directiva en Afais

Saltillo, Coah.- En suspenso siguen las elecciones en la Afais, pues a casi la medianoche de ayer, las votaciones para elegir a la nueva directiva no dieron resultados positivos para alguna de las dos planillas.



Largo proceso el que se vivió en el Yaqui" Heredia, en donde se localizan las oficinas de la Liga, pues a las 19:30 horas arrancó la junta e inmediatamente el proceso de votación, el que se fue hasta eso de las 22:30 horas, sin proclamar al ganador en la segunda vuelta.



Tanto Elizabeth García como Luis Frías, por segunda ocasión, no cumplieron con el número de sufragios requeridos para definir un ganador, por lo que tanto presidentes de clubes como la aún directiva comenzaron a revisar el reglamento y ver qué procede.



A casi medianoche todos se mantenían en dicha revisión, viendo estatutos, reglas y ver qué sería lo más indicado para este proceso, el cual no ha dado resultados, pues al parecer ninguno de los dos candidatos y sus planillas han llenado el ojo de los presidentes de los clubes.



Se podrían plantear algunas propuestas, como la de tener nuevas planillas o una comisión, pero eso se determinará hoy cuando la Afais anuncie qué procede y la manera de obtener a un nuevo presidente.