Se escapa al Super Bowl y falta al Senado

“Desde niño siempre fui fan del americano, jugué de los 9 a los 19 años y justo este año voy a mi primer Super Bowl. No voy a escondidas como lo hacen otros que luego se van a ver el beisbol u otro evento sin avisar”.

Y hablando de los políticos de #NL que se van al #SuperBowlLIV y dejan tirada la chamba, aquí el primero:



El Senador de #MC @samuel_garcias (y aspirante a la Gubernatura) no acudirá al inicio de sesiones, pero dice presente en #Miami...hay prioridades.



Vía @elnorte pic.twitter.com/7r0ObsiEkB — Angel Charles (@angelcharlsmty) February 1, 2020

El senadorcompartió a través de Instagram que viajó a Miami, Florida, junto a ocho de sus mejores amigos para celebrar la final del, el próximo domingo en elEl Congreso General declaró eldel segundo año de 64 Legislatura.desde hace varios años es común que asista a este magno evento deportivo, sin embargo no lo presume en redes sociales, por las críticas que suelen salir. Sin embargo en esta ocasióny dejar claro que“No voy a escondidas como lo hacen otros que luego se van a ver el baseball u otro evento sin avisar. Todos los gastos corren por mi cuenta, ya lo he dicho, yo no necesito vivir del erario, y dono el 100% de mi sueldo como servidor público”-, dijo el senador a sus seguidores, reiterando que compartirá todos los detalles de su viaje como siempre lo hace.Cabe señalar que en esta ocasión no viajó con su prometida Mariana Rodríguez Cantú, de 25 años, ella salió de visita a Xcaret México junto a sus amigas.