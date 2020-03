Se espera muerte de más ancianos por coronavirus en asilo de España

Escuchar Nota

“Van a morir probablemente más personas”, declaró una fuente al diario El País.



“Nosotros siempre trabajamos para dar soluciones, pero necesitamos la información de la propia residencia, si no, es difícil poder realizar cualquier tipo de actuación", explicó Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, según El Mundo.



Al menos 19 ancianos que residían en un asilo madrileño, han muerto debido al contagio de coronavirus que asola la capital española., la residencia, ha sido considerado por autoridades sanitarias comoque, como se sabe, es más grave entre las personas de edad avanzada.Los familiares de algunos de los fallecidos han denunciado que el asilo no cuenta con el material suficiente para tratar a los enfermos infectados por el COVID-19.Además, según informó la propia residencia, los ahora fallecidos no fueron trasladados al hospital, sino que se les mantuvo en la institución, que no ha sido clara con las cifras de infectados.El brote que se ha registrado en Monte Hermoso aumenta los temores de las autoridades de salud, a quienes les preocupa que las residencias de ancianos se puedan convertir en foco de infección.Otra residencia, el centro público La Paz, también había registrado una muerte y al menos 10 contagios, por lo que todas las residencias de la Comunidad de Madrid, representan un foco rojo.