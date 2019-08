Se esquiva recesión, no estancamiento

México no está en recesión pero la economía ha desacelerado, declaró Arturo Herrera, secretario de Hacienda.“Independientemente de si estamos o no en una recesión, que no estamos, hay una desaceleración”, manifestó en una conferencia sobre el Informe de finanzas públicas.“Tenemos que reconocer que la economía tiene periodo de expansión y contracción. Las recesiones pasan frecuentemente en el país, a veces son pequeñas como la del año 2000. Una recesión no necesariamente es una crisis”, comentó el funcionario.La economía mexicana creció 0.1% en el segundo trimestre del año, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Herrera recordó que el Gobierno anunció hace días medidas para enfrentar la desaceleración, las cuales buscan incentivar el consumo, ya que las ventas generan ingresos mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA).“Las acciones anunciadas van en el sentido correcto y no creemos que hay riesgo de entrar en una fase de crecimiento negativo en los próximos dos trimestres. De hecho, lo que estamos esperando es que vamos a tener un crecimiento positivo probablemente mucho más dinámico en el segundo trimestre de lo que vimos en el primero”, confió.