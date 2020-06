Se estanca en México combate a corrupción, revela estudio

Escuchar Nota

"Este es un año muy crítico para México en la lucha anticorrupción porque vemos tanto la oportunidad que se logren cambios positivos, por la popularidad y el discurso que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también vemos el riesgo de que esto termine del otro lado", señaló.

"Una parte importante de la metodología del índice es que se hace un análisis muy particular de la reacción a las investigaciones y casos de corrupción contra la oposición y contra el partido o el grupo en el poder", explicó.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción, y el tema se ha mantenido como prioridad en la agenda de su Gobierno.



"Sin embargo, el Índice CCC 2020 muestra que, en la práctica, no ha cambiado mucho para México, de hecho, el país se ha estancado y mantiene una débil capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción", indica la publicación.

"Lo que estamos viviendo es que esas expectativas no se están cumpliendo y tal vez, para los próximos años, la desazón puede ser aún mayor, porque cuando tienes esa alta expectativa y no se cumple el golpe es más alto", advirtió el especialista.

La, revela el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020.El documento, que hoy será dado a conocer, otorga al país unaEntre las señales de retroceso observadas, están lascomo la Unidad de Inteligencia Financiera.El índice es elaborado por la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA) y Control Risks.Daniel Linsker, director regional de Control Risks para México, Centroamérica y el Caribe advirtió queFrancisco García, analista senior de Control Risks México, atribuyó parte del estancamiento a que la actual Administración no ha demostrado la voluntad de sancionar a los suyos cuando son denunciados.A diferencia de otros índices, que miden la percepción que la gente tiene sobre la corrupción, este estudio se centra enpara combatir el fenómeno bajo tres indicadores:México sólo obtuvo calificación aprobatoria en el tercero, con 6.24 puntos.Su calificación general fue de 4.55, con lo que se ubicó en elLa calificación global obtenida es ligeramente menor a la que alcanzó el país el año pasado, que fue de 4.65.La consideración del estudio es quePara Daniel Linsker, la Administración del Presidente López Obrador entrará en un año crítico en la lucha contra la corrupción en el que, de no corregir el rumbo, se puede ahondar la debilidad institucional para combatir el fenómeno.El tiempo de culpar a las administraciones pasadas de los hechos de corrupción se está agotando, advirtió, y ahora se podrá saber si las instituciones tienen la independencia y la capacidad para perseguir y castigar actos de corrupción o sucede lo mismo que en el pasado, cuando los miembros del mismo grupo político no eran investigados.Linsker insistió en que, ya en el ejercicio del Gobierno,En el ranking de este año, México se colocó en la octava posición, por debajo de Uruguay (7.78), Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú, (5.47), Argentina (5.32) y Colombia (5.18).Y está por encima de Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (388), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52).