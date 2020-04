Se estrella avioneta con drogas en Guatemala

Escuchar Nota

Guatemala.- Una avioneta que violó el espacio aéreo guatemalteco se estrelló este domingo en el norte del país con un tripulante a bordo, quien murió supuestamente en el impacto, informaron diversas fuentes.



Además, fueron localizados varios paquetes con posibles ilícitos esparcidos alrededor de la aeronave. En el lugar, que se presume sea una pista clandestina, se encontró a una persona fallecida, no identificada, así como los restos del artefacto para que sean analizados por las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), que ya fueron notificados sobre el siniestro.



El Ejército de Guatemala detalló mediante sus canales de comunicación que la avioneta fue detectada por sus radares en las primeras horas de este domingo "violando el espacio aéreo".



De acuerdo con la misma fuente, la aeronave fue localizada posteriormente "accidentada" en el departamento de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, por lo que "unidades militares se movilizaron al lugar".



El portavoz del Ejército de Guatemala, Juan Carlos de Paz, dijo a periodistas que en su interior los militares hallaron a una persona fallecida.



La identidad de la persona que supuestamente pereció al momento del impacto no ha sido determinada aún por las autoridades correspondientes.



El Ejército de Guatemala no descarta que la aeronave transportara narcóticos por los paquetes encontrados en el lugar, de acuerdo con la misma institución y medios locales, pero se encuentran a la espera de los análisis del Ministerio Público.



Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente para el traslado de drogas desde Sudamérica a Estados Unidos y, según datos de algunos organismos internacionales, alrededor de 90% de los narcóticos que llegan a EU, pasa por Guatemala.



Al menos media docena de jets y 30 aviones fueron interceptados en tierra por las autoridades guatemaltecas durante 2019.