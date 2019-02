Se estrella avión de Amazon; hay tres muertos

La oficina del sheriff del condado Chambers informó que respondieron a reportes de testigos y de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un avión comercial que se estrelló cerca de la ciudad de Anahuac, Texas, en el río Trinity, y que pudieron localizar la aeronave en la parte norte de la bahía Trinity.En un comunicado emitido por la FAA se lee que se trata de un avión bimotor Boeing 767 de carga operado por la empresa Atlas Air Inc. y que el accidente ocurrió poco antes de las 12:45 p.m. de este sábado.La agencia informó que emitió una alerta (ALNOT) sobre el vuelo 3591 de Atlas Air después de perder el contacto por radio con el avión, aproximadamente a 30 millas al sureste del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston. El avión volaba de Miami a Houston.Los informes iniciales indican que tres personas estaban a bordo del avión.“Por lo que vi en la escena del accidente no creo que nadie pudo haber sobrevivido”, dijo Brian C. Hawthorne, sheriff del condado Chambers, en una conferencia de prensa.El oficial agregó que la aeronave está completamente destruida y que hay escombros regados por toda el área donde ocurrió el impacto. "Nada en ese avión quedó intacto", señaló.A la pregunta de los periodistas de si había indicaciones de que la aeronave perneciera a Fedex o Amazon, el oficial dijo que no creía que se tratara de uno de los aviones de carga de las grandes compañías.Sin embargo, tras la conferencia de prensa inicial, Amazon envió un comunicado en el que confirma que la aeronave pertenecía a la compañía. "Nuestros pensamientos y oraciones están con la tripulación del vuelo, sus familias y amigos y también con todo el equipo de Atlas Air en esta terrible tragedia", se lee en el mensaje.Los investigadores de la FAA se encuentran en el lugar del accidente y se notificó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), quienes estarán a cargo de la investigación.El sheriff Hawthorne dijo que las pesquisas en este accidente van a tardar semanas.Varias agencias del orden están cooperando con la búsqueda de los tres tripulantes del avión, incluida la Policía de Houston, las oficinas de los sheriffs de los condados Chambers y Harris, Texas Parks and Wildlife, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y un equipo de busos de la ciudad de Baytown.