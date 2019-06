Se estrena ‘Chícharo’ como papá

¡Ya está aquí el heredero de la dinastía de los “Chícharos”!El delantero mexicano Javier Hernández reveló junto a su pareja Sarah Kohan que este día nació su primogénito, a quien nombró Noah.Justamente en el Día del Padre, Hernández Balcázar presumió en las redes sociales una imagen de su hijo, quien nació a las 12:27 horas en Londres, Inglaterra.“Noah 16/06/19”, publicó Chicharito en su cuenta de Instagram, junto a una imagen donde aparece su pequeña familia unida.Por su parte, su esposa Sarah Kohan también anunció la llegada de Noah, con la misma foto. “Esta mañana muy temprano a las 12:27 am nació nuestro hermoso hijo Noah. Nunca he conocido un amor como este.“Gracias, ‘Chicharito’ por darme el regalo más grande que jamás pude imaginar. Los amo tanto a los dos”, publicó la inglesa.“CH14” también, agradeció en Twitter a las personas que lo felicitaron tras el nacimiento de Noah: “¡Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones! ¡Les deseo toda la plenitud y abundancia!”.El goleador histórico de la Selección Mexicana de Futbol no asistió a la Copa Oro, pues acordó con el técnico Gerardo Martino no ser convocado, precisamente porque en estos días esperaba el nacimiento de su primogénito.