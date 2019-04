Se extiende búsqueda de restos humanos

La búsqueda de restos humanos por parte de la Fiscalía Especializada en Personas no Localizadas de Coahuila que se efectúa en la colonia López Huitrón, ya se extendió a una segunda vivienda del sector que aparece dentro de la investigación que tienen las autoridades.La segunda vivienda que ahora es inspeccionada se encuentra a pocos metros de distancia de la primera, en donde encontraron un cadáver sepultado en la sala de la vivienda, pero de momento la exploración que se realiza en esta segunda casa no ha dado buenos resultados, pues se han concretado a inspeccionar el patio de la casa.Hasta ahora solo ha sido un cuerpo el que han exhumado las autoridades estatales en esta búsqueda que iniciaron el viernes por la mañana en estas dos viviendas que fueron utilizadas por miembros del crimen organizado para cometer actos delictivos.La segunda propiedad ahora es inspeccionada con mucho detalle por todos los peritos de la dependencia estatal y se realizan excavaciones en cada una de las habitaciones de esta propiedad, en búsqueda de restos humanos sepultados.Se sabe que ambas viviendas inspeccionadas están dentro de una investigación que inició la Fiscalía Especializada de Personas no Localizadas en relación a unos testimonios que se informaron a la autoridad, respecto a esas operaciones ilícitas que se hacían en el lugar y a indicios que se obtuvieron que ahí pudiera haber varios cuerpos de personas sepultadas.Hasta el momento solo se ha podido recuperar el cuerpo de una persona que más adelante tratarán las autoridades de identificar mediante las pruebas de ADN que se obtengan de los resto humanos y de las pruebas que se recabaron de los familiares de las personas desaparecidas.