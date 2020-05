Se extiende la cuarentena hasta el 7 de junio en Argentina

Escuchar Nota

"Vamos a prorrogar la cuarentena hasta el 7 de junio inclusive. Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares de Buenos Aires. En el resto de la ciudad, el contagio creció 100%", dijo Fernández este sábado en una conferencia de prensa.

"Hay una concentración muy clara en los barrios populares. Ahora vamos a trabajar básicamente para ellos. Vamos a aumentar la cantidad de test y con eso también van a aumentar los casos", dijo Fernández.

"En esto no tenemos antecedentes, porque en Europa o en Estados Unidos no hay barrios populares como los de Argentina o de América Latina. Necesitamos que sus habitantes confíen en nosotros", destacó el presidente.

"Vemos cómo México, Brasil, Perú, Ecuador están padeciendo mucho. Yo espero poder sortear este tiempo con el menor dolor posible", dijo el mandatario.

El presidente de Argentina,, ante una rápida aceleración de losen las últimas dos semanas.y su periferia acumulan 87.5% de los casos de, que este sábado alcanzaron un total deEn esta nueva etapa, las autoridades reforzarán los controles para que únicamente puedan desplazarse en el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires los trabajadores de los servicios esenciales.En la capital se mantiene la autorización para salidas recreativas de los niños los fines de semana, durante máximo una hora, cerca de su domicilio y en compañía de alguno de sus padres.También se permite el funcionamiento de los comercios de barrio, pero no podrán operar los centros comerciales.. Hace dos semanas se autorizó una flexibilización en aquellas provincias que no presentan nuevos casos.En los últimos dos meses, el gobierno adquirió equipamiento médico e instaló hospitales de campaña para enfrentar el avance de la pandemia.En Buenos Aires, solo 15% de las camas de terapia intensiva con respirados están ocupadas en este momento, según el alcalde Horacio Rodríguez Larreta.Pero el presidente advirtió que, de continuar un alto índice de contagios, no habrá sistema sanitario que pueda dar respuesta.Según la, América del Sur esde ladestacó que el viernes 19 provincias no presentaron ningún caso nuevo, y otras 10 tampoco registraron nuevos contagios en la última semana.En esos lugares, la actividad económica se ha recuperado hasta 80%, según el mandatario.Argentina, en recesión dese hace dos años, ha visto el agravamiento en la caída de la actividad económica debido a la pandemia.En marzo pasado, con solo 10 días de cuarentena, el Producto Interno Bruto se contrajo 11.5% con respecto al mismo mes de 2019.El gobierno ha dispuestoy también para las empresas.