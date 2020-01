Se extingue el Seguro Popular y nace INSABI

Piedras Negras, Coah.- Como ya lo había comunicado la Secretaría de Salud a nivel federal, este 2020 desaparece el Seguro Popular el cual será sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, lo que vendrá a proporcionar servicios médicos totalmente gratuitos.



A partir de ahora los beneficiarios del INSABI solamente deberán presentar su INE, CURP o acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud.



En cuanto a los módulos del extinto Seguro Popular, la dependencia indicó que su cierre no afectaría la atención médica, pues ya no será necesario tramitar una póliza.



Por lo tanto, todo documento relativo al Seguro Popular ha quedado sin efectos a partir del 1º de enero.



Finalmente, ante esto el sector salud de Coahuila dio instrucciones a todas sus unidades médicas de aplicar una política de cero rechazos a cualquier ciudadano que requiera cualquier tipo de servicio médico.



PARA SABER

Totalmente gratis cualquier tipo de servicio: consulta, medicamentos, procedimientos quirúrgicos, etc.