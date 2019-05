Se filtra en las redes la nueva playera de Pumas

¿La van a comprar?



o primero la van a mal criticar y después comprarpic.twitter.com/uBOIUUGoAe — Rock Cerveza y Pumas (@RockCervezaPuma) 28 de mayo de 2019

En redes sociales ya circula la que sería la nueva playera de los Pumas para el Apertura 2019.Algunos usuarios mostraron un jersey muy sobrio en color blanco con el puma azul en el pecho, y el cuello en “V”, lo cual le da más confort al jugador, para no sentirse tan agobiado por el calor.Las mangas también tienen vivos azules para hacer juego con el contorno del cuello que también está ribeteado en este tono.Nike, la marca oficial que viste a los universitarios aún no hace el anuncio del nuevo jersey, pero se espera que en breve confirmen esta información.Esta vez la playera se ve más limpia, pues no tendrá algunas imágenes que acompañen al puma en el pecho de la misma.Los universitarios regresarán el 10 de junio al trabajo, iniciarán con exámenes médicos y luego con la pretemporada.