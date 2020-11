Se flagela en protesta por falta de apoyos en Tabasco

Escuchar Nota

"Trajeron soldados de papel que nunca metieron ninguna lancha, Protección Civil, Conagua, miles de familias quedaron atrapadas, nunca llevaron ni una lata de atún", dijo el hombre maniatado.



"Apenas antier que vino el Presidente de la República, ayer el Ejército empezó a repartir en zonas donde se fue el agua hasta el tobillo, no se me hace justo, esperé la llamada de ellos, porque esto va por la gente que está sufriendo, la gente olvidada, la que dejaron esos diputados que votaron, pero este señor (Gobernador) que se ha cerrado por las autoridades.



"Yo no sé si este Gobierno carece de humanización, pero no se vale Tabasco, no se vale México que te vendan un discurso en las mañaneras donde todo marcha bien en Tabasco, es mentira, día 12 y apenas ayer empezaron a llegar las ayudas a la gente que se fue el agua hasta el tobillo, familias y miles de niños quedaron atrapados".

"Hoy vemos con tristeza que el mismo Andrés Manuel López Obrador reconoce que lo mandó a inundar, tomó la decisión de inundar a las zonas bajas para salvar, no a los de la ciudad, salvar la opacidad de estos Gobiernos que se dedicaron al ocio", expresó.



El tabasqueño William Morales Alejo decidió ser azotado con un látigo en la espalda en protesta por la presunta falta de apoyo gubernamental ante las inundacionesEl ex delegado de la Colonia Gaviotas Sur recibió, a las 12:00 horas de este lunes, los golpes como forma de que los Gobiernos de los tres niveles observen la falta de despensas también en otras colonias como Miguel Hidalgo, Ixtacomitán y Casa Blanca.Antes de recibir al menos 20 golpes en la espalda, Morales Alejo aseguró que los elementos del Ejército no apoyaron en esta región de Villahermosa, sino hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la entidad.El sujeto que actuó como 'verdugo' también reprochó que el propio Presidente López Obrador reconoció que decidieron inundar Jalpa, Nacajuca y Centla para no afectar algunas zonas de Villahermosa.Desde el pasado 13 de septiembre, el tabasqueño William Morales advirtió que iba a realizar esta protesta tras ser ignorado por las autoridades para acudir a Gaviotas Sur y las otras colonias afectadas.