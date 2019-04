Se fundamentará selección de candidato en Puebla: Polevnsky

La presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Yeidckol Polevnsky, habló sobre la resolución de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó a la dirigencia nacional del partido, fundar y motivar la designación de Miguel Barbosa como su candidato al Gobierno de Puebla.Entrevistada por Francisco Zea para Imagen Radio, Polenvsky hizo un reconocimiento al trabajo de los magistrados electorales que, dijo, ha sido “perfecto”.Explicó que, en la encuesta que se realizó para seleccionar al abanderado morenista a la gubernatura de Puebla, en conocimientos Miguel Barbosa ganaba tres a uno mientras que en los rubros de “ser buen candidato, confiar en él y vinculación con el partido, ganaba dos a uno.Precisó que, además, según los estatutos de Morena, se tiene que evaluar la trayectoria, los atributos éticos-políticos, la antigüedad y la lucha por causas sociales, entre otros, lo es vinculante para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular.“Esto nos da toda la razón” para que Barbosa sea el candidato, “creo que todo ratifica que no nos equivocamos, que los poblanos decidieron muy bien, y los poblanos decidieron” por él.Recordó que cuando Morena todavía no tenía candidato, hubo quien salió a decir que “el candidato de Andrés Manuel (López Obrador) iba a ser el Rector.“Y en ese momento, en una forma impresionante, Miguel Barbosa salió a declarar: yo me bajo, si Andrés Manuel ya tiene candidato yo no le entro". Entonces, señaló Polenvsky, yo le dijo que el presidente no tenía candidato.La dirigente nacional de Morena aclaró que la resolución del máximo tribunal electoral del país, no les pide que repongan el proceso de selección del candidato, sólo que fundamenten y motiven la designación de Miguel Barbosa, por lo que él se mantiene como su abanderado.Asimismo, la líder morenista rechazó que el senador Ricardo Monreal esté detrás de las impugnaciones contra la candidatura de Miguel Barbosa. Dijo que quienes hacen ese tipo de prácticas son, por ejemplo, Alejandro Armenta y Alejandro Rojas Díaz Durán, este último suplente de Monreal.Yeidckol Polevnsky expresó su deseo de que Rojas Díaz Durán “no ande embarcando a Monreal" y que éste “pinte su raya y lo aclare”.