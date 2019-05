Se graban cantando “To my love” antes de enfrentamiento

Vídeos, Sicarios de Los Viagras o LNFM se graban escuchando "To My Love" patrullando Costa y Zonas De Tierra Caliente en #Michoacánhttps://t.co/hwUdEClxx5 pic.twitter.com/frvJeWo1bg — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) 22 de mayo de 2019

Antes de que se registrara un enfrentamiento entre sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “Los Viagras”, en la colonia Arroyo Colorado en Uruapan, Michoacán, este último grupo delictivo se grabó cantando “To my love”, de Bomba Estéreo.Previo a la balacera de ayer, “Los Viagras” realizaron un video en el que se les ve cantando la canción “To my love”, mientras patrullan la Costa de Michoacán y las zonas de Tierra Caliente, Coalcoman y Apatzingán.“Esto es pa’ que vean que no todo es guerra en la vida, también existe el amor”, resaltó el sicario que porta la cámara.Con información de Radio Fórmula.