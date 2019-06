Se gradúan 170 personas de talleres del DIF municipal

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezó la ceremonia de graduación de los talleres que se imparten dentro del Centro de Desarrollo Laboral y Artístico.El pasado lunes se entregaron las constancias a las 45 alumnas del taller de chocolatería y este jueves se hizo la entrega a los 126 alumnos restantes.“Son más de 170 personas las que culminan su taller en este trimestre, para el DIF Saltillo es muy importante que ustedes estén aquí, porque de nada nos serviría tener todos estos talleres si no hay usuarios, si no hay gente comprometida que quiera superarse, aprender cosas nuevas, ocupar su tiempo en cosas productivas, porque nunca es tarde para aprender”, señaló.Agregó que la misión del sistema DIF Saltillo no es sólo asistencialista, “pero en una ciudad como la nuestra, que es una potencia industrial, comercial, en desarrollo, necesitamos que sea también una potencia en el desarrollo familiar, que nuestras familias estén fuertes y bien integradas, y que podamos darles los elementos, establecer políticas públicas para poder propiciar este mejor desarrollo humano e integral de nuestras familias”, señaló.