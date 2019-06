Se ha exagerado sobre despidos del gobierno: SHCP

Se ha exagerado “un poquito” sobre los despidos en el gobierno federal, porque solo se ha limitado a niveles de mando medio y superior, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías.En conferencia de prensa para anunciar el incremento salarial a los trabajadores de la administración federal, el funcionario indicó que la disminución de personal en el gobierno se debió “a una reducción natural” como parte de la política de austeridad emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Insistió en que solo ha aplicado para posiciones de mandos superiores porque detectó mucha duplicidad en las tareas que en principio deberían hacerse a los largo de la administración pública federal.“Creo que se ha exagerado un poquito acerca de los despidos”, aseveró, aunque no indicó cuántas personas han dejado de laborar en el gobierno central.“Estamos hablando de una cantidad muy baja, porque simple y sencillamente estamos hablando nada más de funcionarios de mandos medio superior”, añadió.-Aumento salarial a trabajadores del gobierno no afectará presupuesto federal-Urzúa Macías indicó que los trabajadores de base recibirán a partir de julio próximo un aumento salarial, como parte del compromiso hecho por el presidente de México, el cual ya se tenía contemplado desde diciembre pasado, por lo que no se afectará el presupuesto, pues para ello se destinarán 3 mil 500 millones de pesos.Detalló que quienes perciben menos de 100 mil pesos al año después de impuestos, tendrán un incremento de 3 por ciento, es decir, 3 mil pesos anualizado, que representan 125 pesos a la quincena.Los empleados federales que perciben al año entre 101 y 150 mil pesos al año después de impuestos, recibirán un incremento de 2 por ciento, que de igual manera son 125 pesos por quincena.Mientras que quienes perciben entre 151 y hasta 200 mil pesos, solo tendrán un alza salarial de 1 por ciento, que se traduce en 3 mil pesos anuales y que por quincena serán alrededor de 83.33 pesos cada quincena.Con el incremento de 3 y 2 por cientos, los trabajadores podrán adquirir casi 6.9 litros de leche o bien de uno de los refrescos más consumidos en el país, mientras que quienes reciban el incremento de 1 por ciento, podrán adquirir solo 4.6 litros de ambos productos.