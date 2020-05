Se hace viral foto de teatro alemán con sana distancia

Escuchar Nota

Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos en estos momentos es ¿cómo vamos a volver al exterior y cuánto realmente se va a transformar la vida que conocíamos antes del confinamiento?En otros lugares del mundo ya están tratando de salir al exterior reduciendo el peligro de contagiarse de covid-19.Es el caso del teatro alemán Berliner Ensemble que ya se está preparando para volver a tener funciones.Originalmente, este teatro tiene un aforo de 700 personas. Y se ve así:Pero ahora queno es seguro que un espacio cerrado tenga un aforo tan grande.Así que este teatro se ha transformado para mantener la sana distancia entre los asistentes que, por ahora serán 200.“Las filas de sillas en el teatro son particularmente estrechas. Por lo tanto, es una cuestión de seguridad quitar los asientos porque no tienes que empujar a otros en su camino hacia su propio asiento y se pueden observar las reglas de distancia”, señaló este teatro en sus redes. Pero esa es solo una de las medidas de higiene y distanciamiento social que está tomando esta compañía teatral.“Ya no se permite que el personal de vestuario trabaje tan cerca del actor, sino que tienen que preparar los vestuarios para ellos. Los maquillistas solo pueden trabajar con cubrebocas y guantes FFP2 bajo normas de higiene extremas”, señalóTambién enfatizó que los ensayos se hacen con la menor cantidad de gente posible.La pregunta ahora es: ¿los actores usarán cubrebocas durante las funciones?Reese dijo que no, que todo esto se tratará de distanciamiento social y estrictas medidas de higiene.El 2 de junio, Oliver Reese comenzará los ensayos para el estreno del drama Got, de Ferdinand von Schirach.“Finalmente estamos completando nuestra nueva casa, que abriremos el 22 de octubre”, señaló Reese, quien recordó que estas medidas serán temporales.