Se hacen pasar por ministro de Exteriores y estafan 9 mdd

Tras un arduo trabajo de investigación entre las autoridades francesas e israelíes, tres estafadores que se hacían pasar por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, han sido detenidos. Los individuos se habían hecho con un botín de 8 millones de euros (casi 9 millones de dólares), informa Le Parisien Se trata de ciudadanos franco-israelíes que fueron arrestados a finales de febrero en la ciudad de Tel Aviv, tras hacerse pasar por el ministro Jean-Yves Le Drian y de su jefe de Gabinete desde septiembre del 2018, pidiendo grandes sumas de dinero para pagar rescates de periodistas franceses, que supuestamente estaban retenidos por grupos yihadistas en Siria y Malí.Los delincuentes entraban en contacto, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y conversaciones vía Skype, con altos empresarios, embajadas y consulados, haciéndose pasar por el jefe de la diplomacia francesa. Y para lograr mejorar la estafa, el trío contaba con una máscara de silicona de Le Drian y construyeron un despacho idéntico al del político. Desde de allí, pedían transferencias para la liberación de rehenes en Oriente Medio y África, que se utilizarían de manera "discreta" para no contravenir la postura de Francia de no pagar por los rescates.Se supo que el grupo criminal realizó más de 40 intentos de fraude, de los cuales solo un empresario israelí cayó en la trampa y les transfirió 8 millones de euros.Los fondos que recolectaron llegaron a una cuenta en Europa y luego fueron destinados a cuentas en Asia, para después 'evaporarse' en el sistema financiero.Investigadores de la Oficina de Delitos Financieros de Francia siguieron el rastro de los sospechosos cuando un segundo hombre iba a realizar otra transferencia de 2 millones de euros, por lo que las autoridades acompañaron al empresario a sus conversaciones con los malhechores, gracias a lo cual se les pudo localizar y posteriormente arrestar.La Fiscalía de París planea denunciar los hechos al Sistema Judicial israelí, lo que permitiría sentenciarlos en el acto.El ministro francés dijo este viernes en declaraciones a la prensa en Nueva York que no se puede pretender ser otra persona y que si tratan de suplantar su identidad, "irán a la cárcel".