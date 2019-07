Se hunde AHMSA; obligado a vender

En catastróficos resultados del segundo trimestre los peores de toda su historia, AHMSA se hundió y anunció que ante la situación de emergencia donde registró pérdida neta de 2 mil 119 millones de pesos venderá aviones y vehículos, cancelará inversiones no prioritarias y cerrará algunas subsidiarias pero no especificó cuáles y cantidad de afectación en plazas laborales.La siderúrgica atribuyó el caos a la caída en los precios del acero, bajo consumo nacional y el bloqueo de las cuentas bancarias el pasado 27 de mayo, destacando que para salir de la grave crisis donde de abril a junio registró un flujo operativo negativo de mil 016 millones de pesos lo que refleja la magnitud del daño, hay avances para obtener financiamiento el cual se interrumpió por el bloqueo de cuentas bancarias.“Hay acuerdos de financiamiento encaminados a restablecer el capital de trabajo, actualizar el pago a proveedores y realizar las inversiones necesarias para fortalecer la competitividad en costos”, agregó Altos Hornos de México.Ismael Leija Escalante, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero Democrático, señaló que hay optimismo en descubrimiento de nuevos yacimientos de carbón coque para posterior recontratación de los trabajadores que deseen reintegrarse.“Por eso se conformó la comisión que verá múltiples aspectos con la empresa y ellos fueron nombrados por los trabajadores”, añadió el funcionario sindical. En junio pasado, Altos Hornos de México informó a los representantes sindicales que la Mina 5, conocida como La Esmeralda, en San Juan de Sabinas cerrará operaciones tras 25 años de actividades al llegar al fin de vida productiva.En meses anteriores en Minera Carbonífera Río Escondido de Nava, la empresa ha aplicado varios recortes de personal sindicalizado, pero la semana antepasada anunció al secretario general local de la Sección 293, Aurelio Rodríguez la recontratación de 140 trabajadores al descubrir nuevos yacimientos de carbón térmico.En cuanto a las siderúrgicas locales, las secciones 147 y 288 recalcaron que no hay nada de supuesto recorte, y que la empresa opera normalmente en sus diversas áreas de producción de acero.En las plantas siderúrgicas de Altos Hornos de México no se ventila ningún proyecto de recorte de personal, pero donde sí continúa el proyecto de despido masivo es en las minas 5 y 7 de la subsidiaria Minera del Norte en San Juan de Sabinas con aproximadamente 800 trabajadores afectados que saldrán en los días posteriores debido al agotamiento de los yacimientos de carbón coque.La Sección 239 de Mineros eligió la comisión especial que negociará con Altos Hornos de México las condiciones de salida de los trabajadores, la cual será gradual hasta la extinción total de la fuente laboral y los equipos serán reubicados en los nuevos yacimientos que descubra a través de estudios geológicos la empresa que en su momento convocaría a los interesados en reintegrarse.Los murmullos de despidos en AHMSA pueden causar afectación a la fuente de empleo porque se proyecta la idea ante clientes, proveedores y financieros de que es una empresa en declive, cuando no es así, señaló Haziel Valdés Orozco, vocero de la Sección 288.Añadió que la empresa es una siderúrgica en vías de repunte luego de la contingencia registrada hace un par de meses con el bloqueo de las cuentas bancarias que provocó afectación.Al coincidir en lo anterior, Gerardo Mireles, secretario general de la Sección 147, agregó que directivos de la acerera reiteraron que no existe ningún proyecto de recorte de personal porque las plazas laborales están intocables.“De los empleados de confianza ahí sí no sabemos nada, pero en cuanto a los puestos de trabajo sindicalizados no hay absolutamente nada, todo es puro rumor sin sustento, y al checar esto con los representantes de AHMSA respondieron que no existe absolutamente nada”.