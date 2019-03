Se impacta conductor al no medir su distancia

Un accidente por alcance es lo que ocasionó un conductor que circulaba con exceso de velocidad en el bulevar José Musa de León que solamente dejó daños materiales.El percance se registró minutos antes de las 14:00 horas, cuando un conductor no midió su velocidad ni su distancia al circular en el bulevar en mención, a escasos metros de la carretera a Los Rodríguez.El conductor responsable circulaba en una camioneta Chevrolet con placas FMG 3059 y se dio a conocer que no respetó los límites de velocidad, por lo que al pasar sobre un reductor se impactó en la parte frontal con un automóvil Dodge Attitude.Los daños materiales solamente se registraron en esta ultima unidad, que terminó con la parte trasera completamente destruida.Al lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes valoraron a los conductores, pero no se requirió el traslado a un hospital, ya que solamente fue el susto que les ocasionó el incidente.Para tomar conocimiento de los hechos arribaron elementos de Tránsito, quienes se encargaron de levantar las actas correspondientes, mientras que las aseguradoras lograron llegar a un acuerdo para cubrir los daños.