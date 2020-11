Se impone Gambito de Dama; logra récord en streaming

Escuchar Nota

CDMX-. Gambito de Dama hizo un nuevo jaque mate. La miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy se ha convertido en la miniserie más vista en la historia de Netflix.



Basada en el best-seller de Walter Davis, su éxito parece haber desbancado a otros títulos de la compañía de streaming como Unorthodox o Así nos Ven







Según la propia plataforma, la ficción sobre Beth Harmon, una huérfana que acaba convirtiéndose en todo un prodigio del ajedrez, ha sido vista, desde su estreno, por más de 62 millones de espectadores, y ha cosechado buenos comentarios.



El servicio en streaming revela que la miniserie creada por Scott Frank y Allan



Scott se ha posicionado en el top 10 de más de 92 países. Además, ha liderado el ranking de 63 de ellos, destacando Reino Unido, Argentina, Israel y Sudáfrica.



Datos más que sólidos, aunque, una vez más, toca recordar que Netflix no ha especificado cómo se han contado esos 62 millones de espectadores, en lo referente a si están contándose visionados de la miniserie completa, de solo algunos episodios o, incluso, solo de determinados fragmentos.



Históricamente, la plataforma ha contado al público en función a la cantidad de suscriptores que vieron, al menos, dos minutos de un título en cuestión, por lo que no se garantiza el visionado completo de la serie.



Con estos datos, surge la incógnita de si Netflix buscará que la miniserie deje de serlo y tenga una segunda temporada. En un principio, el equipo creativo que estuvo detrás de la producción no está con la labor de continuar con más entregas.



“La última secuencia la sentimos como una hermosa nota hecha para finalizar la serie, así que no estoy seguro de que queramos continuarla”, explicó William Horberg, productor ejecutivo de la serie, en una entrevista para Town & Country Magazine.