Se incendia camión recolector de basura

Acuña, Coah.- Un camión utilizado para la recolección de basura de la empresa PASA, prácticamente fue devorado por el fuego, luego que no se pudo hacer nada para controlar la situación.



El incidente ocurrió en las áreas del parque eólico, un lugar catalogado como privado, razón por la cual fue difícil el acceso a personas ajenas y los encargados de este parque dejaron entrar a las dos unidades de bomberos que hicieron el viaje hasta dicho lugar.



Sin embargo no les proporcionaron más detalles de lo que había sucedido sobre este incidente ocurrido la tarde del martes.



De acuerdo a la información del comandante de Bomberos, Javier Alvarado Lumbreras, luego de recibir el reporte, acudieron hasta dicho lugar haciendo un recorrido de una hora aproximadamente.



Al llegar al sitio el fuego había logrado terminar con el camión de la marca International que fue consumido fácilmente por las llamas.



Luego de terminar con las maniobras que hicieron para que no pasara a mayores y sin información alguna, únicamente que el camión era propiedad de la empresa Promotora Ambiental, S. A., tuvieron que regresar a su base a esta ciudad.





Incidente



Registrado en áreas del parque eólico.



Tardaron bomberos una hora en llegar al lugar.



Tiempo suficiente para que fuera devorado por las llamas.