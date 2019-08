Se incendia camioneta en la colonia Villa Real

Ayer por la tarde se registró el incendio de una pick up en el exterior de un domicilio en el fraccionamiento Villa Real, la propietaria dijo que ya tenía una falla eléctrica y que por desidia no la había llevado al mecánico.El siniestro la camioneta Dodge Ram modelo 2004 de color negro con placas de texas, ocurrió en el domicilio ubicado sobre la calle Rey Carlos IV cruce con la calle Príncipe Enrique en el fraccionamiento Villa Real.Ana Patricia Balderas es la propietaria de la pick up siniestrada, quien manifestó a las autoridades que desde hace días ya sabía que la camioneta tenía una falla eléctrica y que tenía que llevarla al mecánico, solo que no había tenido tiempo.Debido a lo rápido que el fuego avanzó, la camioneta fue consumida en su totalidad por las llamas y no quedó nada que rescatar al momento en que llegaron los bomberos, solo se concretaron a sofocar las llamas para evitar que estas alcanzaran las viviendas aledañas.