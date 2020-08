Se incendia vehículo en Morelos, Coahuila

Escuchar Nota

Una camioneta se incendió esta madrugada por lo que elementos del departamento de Bomberos atendió el llamado de emergencia en la vivienda con domicilio en calle Mina #303.El siniestro ocurrió en la calle Mina entre Zaragoza y Josefa Ortiz de Domínguez en donde llegó la máquina apagadora y detectaron que un Vehículo tipo pick up de la marca Ford, línea Ranger, modelo 1999 con placas de circulación EL-5989-A, color gris, se incendiaba.Wiston Esteban Treviño Chávez de 30 años de edad, propietario del vehículo informó que el incendio fue intencional ya que no presentaba fallas de ningún tipo.Tras sofocar el incendio se inició la investigación, además no se reportaron personas lesionadas.