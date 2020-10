Se iniciará en 2021 construcción de nuevo aeropuerto en Tulum

Escuchar Nota

“No turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares, se llenan las presas de agua, cuando llueve, cuando hay tormentas, huracanes, las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan porque en las modificaciones que han hecho a las leyes, las hidroelectricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir la energía a la linea. De lo mas absurdo, lo vamos a resolver”.

“Es tren y aeropuertos con el propósito de que se impulse al sureste”.

, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador quien precisó que se pretende inaugurar en el 2023, conjuntamente con el Tren Maya. Se trata de todo un proyecto para desarrollar el sureste del país.Indicó que. Se construirá de la misma manera como avanza la obra en el nuevo aeropuerto Felipe Angeles en el centro del país.Recordó que yaporque se pensaba que esta nueva terminal aéreay no quería que haya competencia.En otro orden de ideas, dio a conocer que la próxima semana visitará Tabasco, Oaxaca y Chiapas para supervisar la, porque, destacó, las. Explicó que las presas no “turbinan” para que la Comisión Federal de Electricidad no aproveche las hidroeléctricas y haga competencia con las empresas particulares.Al abundar en torno al proyecto del aeropuerto en Tulum, dijo que forma parte de un plan general que se pretende concretar hacia el 2023, porque involucra también el