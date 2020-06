Se inspira Franco Escamilla en su familia para su show

Escuchar Nota

Monterrey, N.L.- Entre los chistes de Franco Escamilla, quien con sus shows de stand up ha llenado foros alrededor del mundo como Carnegie Hall de Nueva York, hay anécdotas vividas con sus hijos.



“La gente cree que cuando a mí no se me ocurre nada, hablo de mi familia; pero es al revés, cuando no tengo nada qué contar de mi vida familiar debo escribir otras cosas”, dice.



“Por alguna razón, todas las cosas que me pasan con mis hijos tienen una moraleja y procuro buscarla”.



Para el comediante, creador de shows como Payaso, resulta tan importante darles un buen ejemplo siendo una figura de autoridad, como transmitirles alegría.

“Procuro enseñarles que es importante reírse de uno mismo, eso es algo que cuesta trabajo a veces. A este mundo venimos a divertirnos, no a sufrir, a ser esclavos de nada”.



Eso ha permitido que Azul y Rodrigo, sus dos hijos, entiendan en qué consiste su trabajo, por qué cuenta chistes con groserías o que en la calle le pidan fotos; pero, no por ello, toman todo lo que viene de él a broma.



“Cuando su mamá les da una orden o una indicación saben que va en serio y ahí tengo que entrar yo, con el papel de villano. O cuando están enojados, sé que ciertas palabras los hacen reír”, dice.



Tan importante es su vida familiar para hacer comedia, que Escamilla tiene un especial en Netflix llamado Bienvenido al Mundo, enfocado en su papel como papá.



“Es sobre cómo afronto el día a día con mis hijos, hablo de cuando fui a una junta de la escuela, cuando tuvieron que operar a mi esposa, cómo nos tuvimos que adaptar y de todo el relajo que es llevar la casa”.