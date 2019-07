Se integran nuevos partidos ante el IEC

Este lunes se presentaron a tomar protesta ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, los representantes de los tres nuevos partidos políticos registrados en el estado, con lo cual suman ya once los integrantes ante los consejeros propietarios.Se trata de Rubén Humberto Moreira, representante del partido Unidos; José Alfredo Valdez, representante del partido Emiliano Zapata la Tierra y su Producto; y Abundio Ramírez, representante del Partido de la Revolución Coahuilense.Con la participación e integración en esta sesión de consejo, se agregan también al trabajo de comisiones del Instituto, con miras al inicio del siguientes proceso electoral que se presume iniciar en el mes de noviembre de este año.En la misma sesión donde tomaron protesta, la Comisión de Fiscalización dio a conocer que el partido Unidos, del hijo del ex gobernador Humberto Moreira, presentó una serie de irregularidades en la comprobación de gastos por alrededor de 27 mil pesos, cuando estaba en proceso de constituirse como partido político.Según el informe leído ante el Consejo, los gastos hechos por el partido, con dinero de los propios militantes, fueron hechos en tiendas departamentales y negocios instalados en gasolineras, sin justificar dichas compras en su informe ante el Instituto.Por ello el Consejo General aprobó iniciar un procedimiento sancionador en contra de dicho partido político, que podría ser la imposición de una multa, similar al monto señalado, pues no se les permitió solventar el gasto.De imponerles una multa, sería la segunda a este nuevo partido político, pues ya había sido sancionado por un monto de 21 mil pesos, también por la falta de comprobación de gastos durante la anterior revisión.