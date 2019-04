Se intenta suicidar en lago de la Deportiva

Un joven de 16 años de edad intentó quitarse la vida al aventándose al lago de la ciudad deportiva, causando la movilización de los cuerpos de auxilio y fue rescatado por un elementos policiacos que no dudó en quitarse el uniforme y aventarse para recatarlo l agua.Eran las 14:20 horas cuando Héctor Manuel de 16 años salió acompañado de su novia de la escuela IDEA de la UA de C, en la unidad de Campo Redondo, donde cursa el primer semestre de la prepa abierta para luego irse a dar una vuelta a la Ciudad deportiva, que se encuentra a un costado de las instalaciones.En ese lugar el estudiante decidió aventarse al lago del parque, para acabar con su vida, motivo que alarmó a los paseantes, así como su novia no sabía qué hacer y entró en un ataque de pánico.Al ver como su novio estaba adentro del lago hundiéndose de inmediato pidió ayuda a los peatones y comerciantes que se encontraban cerca, quienes fueron los encargados de dar aviso al sistema de emergencia 911.Tras el reporte llegaron diversas unidades policiacas de sector Norte- Centro, y entre los oficiales arribó Amador Puente Hernández, elemento de la policía municipal, quien corrió hacía el lago y sin pensarlo dos veces se quitó el uniforme y se aventó para salvar la vida del menor.“Nos llegó el reporte que una persona se había tirado al lago, por tal motivo nos aproximamos de inmediato todas las unidades del sector”, comento el oficial.“Cuando llegue, él ya estaba en medio del lago casi cubriéndole el agua la cara, como que saltaba y luego respiraba y pues decidí quitarme el uniforme y aventarme al agua para sacarlo, lo bueno que todavía salió respirando” puntualizó el elemento.El policía quien se convirtió en un héroe al sacar a Héctor Manuel de lo profundo del famoso lago de la Ciudad deportiva, señaló que el trabajo fue en equipo, pues el personal del parque también puso de su parte y proporcionó una lancha.“Las personas que estaban alrededor se aproximaron con una de las lanchas para apoyarme en el rescate y sacarlo. Yo lo orille y ya el personal del parque me apoyaron para subirlo a la lancha”, comentó.La pronta reacción del oficial Amador Puente Hernández, hizo que el joven estudiante lograra salir con vida y recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja quienes los esperaban en la orilla del estanque y de inmediato fue trasladado al Hospital Universitario en estado estable.Por su parte profesores del plantel donde estudia Héctor Manuel, señalaron que desconocen los motivos que orillaron al joven a intentar quitarse la vida, pero uno de los posibles problemas que enfrentaba era el estar en temporada de exámenes los cuales no había podido pagar.